C'è chi ha seguito la carriera del fratello o della sorella e chi, invece, ha preferito condurre una vita da very normal people. Conosciamo il lavoro delle sorelle di Chiara Ferragni, Valentina e Francesca, i Rodriguez, Belen, Cecilia e Jeremias, le sorelle Laetitia e Marie Ange Casta, le Moss, Kate e Lottie, ma forse non sappiamo chi sono quelle della Gregoraci, della Leotta, della Chiabotto. E non solo.

Fratelli e sorelle dei vip, guarda chi si somiglia e chi no Tgcom24 1 di 19 IPA 2 di 19 IPA 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Qualcuno ha seguito le orme, come Valentina Ferragni influencer sulla scia di Chiara, Cecilia e Jeremias in tv con Belen, Marie Ange Casta e Lottie Moss in passerella come Laetitia e Kate. Poi c'è chi, grazie alla sorella famosa, ha conquistato seguito social come Sara Ventura, insegnante di pilates dal fisico mozzafiato come Alessia, o Pier Francesco Boschi, ingegnere cattura like, affascinante quanto Maria Elena. E c'è anche chi preferisce rimanere dietro le quinte e apparire solo negli scatti di famiglia. Sfoglia la gallery e guarda sorelle e fratelli di Ilary Blasi, Diletta Leotta, Elisa Isoardi, Federica Pellegrini, Federica Nargi, Guendalina Canessa, Laura Chiatti, Giulia De Lellis e non solo...