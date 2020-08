Belen e Cecilia, single e scatenate in vacanza a Capri

Belen e Cecilia Rodriguez sono fermamente decise a godersi fino all'ultimo scampolo di questa loro strana estate. In vacanza a Capri con amici fanno faville, tra mise succinte per le feste in villa e bikini striminziti per le gite in barca. Insieme si divertono come matte, ballano scatenate e posano da dive: i problemi di cuore sembrano lontani e quando sono insieme le due sorelle sanno sempre ritrovare il buonumore.

Hanno fisici strepitosi che non esitano a mettere in mostra. I bikini sono ridottissimi e loro sfoggiano con orgoglio le curve, ammaliando milioni di follower che le seguono curiosi. Belen Rodriguez si lascia ammirare con un abito bianco super attillato per una cena di gala, poi in barca in costume cattura sguardi e like. I suoi flirt estivi hanno acceso il gossip dell'estate. Dopo la rottura con Stefano De Martino si è buttata a capofitto tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, ma la passione si è esaurita presto. Poi ha perso la testa per il 25enne Antonino Spinalbese, ma per le vacanze è partita solo con la sorella e gli amici.

Dal canto suo Cecilia, non ha perso il sorriso nonostante la storia con Ignazio Moser abbia preso una brutta piega. Dopo un lockdown a base di passione, i due sono più lontani che mai e la loro storia sembra ai titoli di coda. Poco male: lei non perde di certo il sorriso. Anzi si diverte più che mai tra pomeriggi in piscina e gite ai faraglioni con mise da capogiro. E le vacanze non sono ancora finite...

