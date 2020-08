Belen Rodriguez, baci infuocati con la sua nuova fiamma: ecco chi è

Un'estate davvero infuocata quella di Belen Rodriguez . Dopo la rottura con Stefano De Martino non è restata certo con le mani in mano, decisa a curare i problemi di cuore con un nuovo amore. E così, una volta archiviato anche il flirt con Gianmaria Antinolfi , l'esplosiva argentina si è già tuffata tra le braccia di un nuovo amore. Il settimanale Vero l'ha pizzicata a Milano, mentre si scambiava baci infuocati con la sua nuova fiamma, il 25enne Antonino Spinalbese .

La scintilla tra Belen e Antonino sarebbe scoccata a Ibiza, dove hanno partecipato al compleanno di una loro comune amica: la ex gieffina Patrizia Griffini. Il feeling sarebbe stato immediato e, una volta lasciate alle spalle le spiagge della Isla Blanca, il flirt è proseguito nelle vie della movida milanese. La coppia è stata colta in flagrante nel bel mezzo di effusioni bollenti in noto locale, poi a cena in un ristorante alla moda.

Spinalbese, aitante 25enne dal corpo che sembra scolpito nel marmo, è un hair stylist molto apprezzato tra le celebrità. Conduce una vita riservata e lontana dai riflettori, cosa che sicuramente piace alla Rodriguez, visto che più volte ha mostrato insofferenza per la troppa attenzione mediatica. I due non hanno ufficializzato la relazione, ma sono in molti a vedere nei post social del ragazzo dei riferimenti velati alla sua bella. Dovrà però vedersela con De Martino che, si vocifera, sia deciso a tornare nelle grazie della showgirl: la partita è aperta.

