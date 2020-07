Belen Rodriguez chiude con Antinolfi e va in vacanza con il suo vero amore

Sembrava il flirt più bollente dell'estate, invece quello tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si è rivelato un fuoco di paglia. La coppia, a quanto pare, è già scoppiata e la showgirl di nuovo single. A rivelarlo è il settimanale Chi, che pubblica le foto dell'esplosiva argentina in barca con un gruppo di amici mentre si perde in tenere coccole con il suo unico vero amore: il figlio Santiago .

Al largo delle Baleari la temperatura si fa rovente. In bikini, Belen è più esplosiva che mai mentre si gode sole e relax tentando di allontanare i problemi di cuore. Sfoggia le curve perfette, con un costume a brasiliana che mette in risalto il lato B invidiabile e il top che la mette a rischio di uscita di seno. Dopo la rottura con Stefano De Martino sembrava che avesse trovato di nuovo l'amore con Antinolfi ma la passione tra i due si è spenta ben presto. Mentre lei è in vacanza a Ibiza, lui è stato sorpreso a Milano durante le manovre di riavvicinamento con una sua ex, la modella argentina Mariela Ballestreros.

A tirare su il morale della Rodriguez ci pensa il piccolo Santi, vero amore di mamma. Per loro coccole e abbracci a non finire. Si godono l'estate in compagnia di alcuni amici, tra cui l'ex tronista Salvatore Angelucci e la fidanzata Alessandra e Mattia Ferrari. Durante una gita al largo l'allegra brigata ha incontrato Daniele Scardina, anche lui fresco di addio da Diletta Leotta. Poi ognuno va per la sua strada, veelggiando in cerca di un nuovo amore.

