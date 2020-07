Belen e Cecilia in vacanza, curve pericolose sotto il sole di Amalfi

Sole, relax e tanto divertimento per una vacanza tra sorelle indimenticabile. Belen Rodriguez e Cecilia scelgono Amalfi per ricaricare le pile e godersi un po' di tempo solo per loro due. In una location da mille e una notte immersa nel verde e affacciata sul mare si dedicano alla cura del corpo e ai piaceri della gola. Insieme a loro c'è il piccolo Santiago , con la sua carica inesauribile di buonumore. In bikini le Rodriguez mettono in mostra i corpi perfetti, con i lati B protagonisti degli scatti social.

Durante la quarantena sono state separate. Cecilia Rodriguez l'ha trascorsa in Trentino con Ignazio Moser e la famiglia di lui, tra lavoro nei campi e sessioni in cucina. Belen è rimasta a Milano dove ha dovuto fare i conti con la nuova rottura (definitiva?) con Stefano De Martino. Ora è arrivato il momento di recuperare il tempo perso e trascorrere qualche giorno magico tra sorelle. Chechu ha "lasciato a casa" Ignazio per potersi dedicare completamente alla maggiore delle due e insieme se la spassano alla grande.

Il mare azzurro fa da sfondo alle loro foto in bikini, mentre posano maliziose e seducenti. Sulla terrazza con vista panoramica, le due Rodriguez si concedono un massaggio rilassante. Non mancano tuffi in piscina, balli a bordo vasca, scherzi con Santi, tavole imbandite con ogni delizia. Basterà a far dimenticare a Belen i suoi problemi di cuore?

