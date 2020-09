Ignazio Moser sfila a Venezia, Cecilia lo aspetta sui monti

Sbarca al Lido di Venezia più bello che mai e la domanda che attanaglia le fan di Ignazio Moser è una sola: è tornato insieme a Cecilia Rodriguez? Lo sportivo arriva alla Mostra del Cinema a qualche giorno di distanza dalla (ex?) fidanzata in una specie di staffetta di sexitudine. Lei era apparsa splendida e stellare, lui è raggiante e intrigante. Settimana scorsa i due sono stati beccati insieme a cena, poi si sono ritrovati sui monti. Ora la sorella di Belen lo attende al rientro dalla laguna?

Ignazio Moser sfila a Venezia, Cecilia Rodriguez lo aspetta sui monti Tgcom24 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 Instagram 12 di 32 Instagram 13 di 32 Instagram 14 di 32 Instagram 15 di 32 Instagram 16 di 32 Instagram 17 di 32 Instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 IPA 23 di 32 IPA 24 di 32 IPA 25 di 32 IPA 26 di 32 IPA 27 di 32 IPA 28 di 32 IPA 29 di 32 IPA 30 di 32 IPA 31 di 32 IPA 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

A Venezia in passerella l’anno scorso ci sono andati insieme come una bellissima e sfavillante coppia, all’edizione 77 della Mostra del Cinema si sono presentati in due occasioni differenti a pochi giorni di distanza: prima lei nel weekend, poi lui a chiudere il sipario. Di mezzo ci sono stati indizi interessanti dai monti: lui che postava scatti mezzo nudo con le montagne sullo sfondo e lei che si rilassava ad alta quota lanciando messaggi sibillini.

Leggi anche>Cecilia Rodriguez brilla a Venezia e... si riavvicina a Moser?

“Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle” ha scritto la Rodriguez. Chissà se le farfalle a cui allude sono i tatuaggi intimi in stile Belen e in questo caso si riferisce allo spacco spaziale che ha portato in passerella, oppure le farfalle nello stomaco, nel senso che la scintilla con Moser si è riaccesa. Fatto sta che i monti sono quelli che hanno fatto da sfondo alla passione del lockdown e i follower sperano che tra i due la crisi sia superata.

Leggi anche>"Moser in Sardegna flirtava"… Ecco perché Cecilia lo ha mollato

Qualche giorno fa Ignazio e Cecilia sono stati avvistati in un ristorante milanese. Niente baci e coccole, ma chiacchiere e sincerità. Forse dopo le incomprensioni estive, la coppia sta cercando di chiarirsi per ricominciare. Adesso i fan sono in attesa di vedere il post-Venezia di Moser per capire se la coppia si è ricongiunta…

Cecilia in versione "Barbarella" in passerella IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: