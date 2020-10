Belen e Antonino Spinalbese in fuga d’amore col camper

Come due ragazzini in fuga d’amore su e giù per l’Italia, senza mete e senza pretese, solo un camper e tanto amore. Belen Rodriguez si è concessa un weekend romantico in viaggio con il fidanzato Antonino Spinalbese. Sui social il racconto di immagini alla guida, una tshirt bianca e stropicciata appesa nel vano, un laghetto incontaminato solo per loro e lo sguardo sognante di chi ha realizzato il proprio desiderio.