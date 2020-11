Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nudi in mezzo alla neve scoppia la passione

Nudi circondati dalle montagne innevate, in un nido d’amore a cielo aperto. Così Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno festeggiato l’anniversario di fidanzamento tra i monti di Cortina. Lo scatto della coppia completamente senza veli, appena coperta da cuscini e piumone, mentre si bacia ha mandato in tilt il web. Una foto bollente che ha fatto sospirare i follower.

“La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. 3 anni di noi” ha scritto Ignazio Moser. “Ti amo Nachito, ti amo troppo” ha fatto da eco la fidanzata. Il ciclista e la modella hanno trascorso il fine settimana sulle Dolomiti concedendosi una parentesi romantica di coppia. Hanno attraversato il lago di Braies sulla barca a remi, hanno pranzato sotto il sole tiepido della montagna, hanno posato tra la neve, brindato nel rifugio, ma soprattutto hanno vissuto una notte di passione tra le vette innevate in una stanza che si affacciava sulla natura dove al posto di pareti e tetto c’erano vetrate. Un po’ come toccare il cielo con un dito.

Il weekend di coppia è stato perfetto e Moser e la Rodriguez si sono scambiati dediche dolcissime. Domenica sera il ritorno in famiglia, appena in tempo per festeggiare il compleanno di papà Gustavo. Una torta e tante candeline per il padre dei Rodriguez che ha brindato con le figlie Cecilia e Belen che lo hanno riempito di coccole. A filmare la festa i rispettivi fidanzati Ignazio e Antonino.

