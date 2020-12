Le Rodriguez in Val di Sole, che ciaspolate d’amore!

Non si fanno mancare nulla. La vacanza sulla neve della famiglia Rodriguez è cominciata nel migliore dei modi: ciaspolate tra i parchi naturali dello Stelvio e Adamello Brenta, ponti tibetani innevati ed emozionanti, soste nei caldi rifugi sperduti tra le montagne trentine, il tutto condito da tanti baci. Belen ne approfitta per postare un video in cui bacia appassionatamente il suo Antonino Spinalbese, Cecilia scatta foto di labbra a labbra con Ignazio Moser.

La ciaspolata d’amore delle sorelle Rodriguez intriga i follower che seguono le avventure delle due argentine sulla neve della Val di Sole in Trentino. La passione irresistibile di Belen non trova concordi tutti i fan: c’è chi si lamenta dell’uso eccessivo del telefonino per riprendersi in atteggiamenti intimi, chi non scommette sull’amore tra la showgirl e la sua nuova fiamma, chi critica i cambi di fidanzato e chi vorrebbe essere al posto suo. La Rodriguez se ne infischia e bacia il suo Spinalbese regalando siparietti social bollenti.

Anche la sorella Cecilia approfitta della gita sulla neve per scambiarsi baci con il suo Ignazio che si diverte come un matto a correre sulla motoslitta. Con loro c’è anche il cagnolino Aspirina, portato tra le braccia durante i percorsi più difficili. Alla comitiva si aggiungono anche il fratello Jeremias e la fidanzata Deborah Togni. Relax tra le montagne anche per Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Ovviamente non manca neppure il piccolo Santiago, che dopo una giornata faticosa sui monti si ritempra con pane e cioccolata.

