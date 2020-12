Belen caliente e mezza nuda si perde tra i baci di Antonino Tgcom24 1 di 28 Instagram 2 di 28 Instagram 3 di 28 Instagram 4 di 28 Instagram 5 di 28 Instagram 6 di 28 Instagram 7 di 28 Instagram 8 di 28 Instagram 9 di 28 Instagram 10 di 28 Instagram 11 di 28 Instagram 12 di 28 Instagram 13 di 28 Instagram 14 di 28 Instagram 15 di 28 Instagram 16 di 28 Instagram 17 di 28 Instagram 18 di 28 Instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 Instagram 23 di 28 Instagram 24 di 28 Instagram 25 di 28 Instagram 26 di 28 Instagram 27 di 28 Instagram 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ci sono le vip che commentano con cuoricini come Caterina Balivo e Raffaella Zardo, e c’è anche chi davanti alle critiche di esibizionismo replica per le rime come fa Gessica Notaro: “Siete bellissimi. Solo tanta felicità per voi, alla faccia di chi non crede nel vostro amore e sa solo criticare. Chi è veramente felice, non giudica. Io sono con voi”.

Ma del resto di infischiarsene dei commenti, la Rodriguez lo ha già dimostrato più volte postando con serenità tutto il suo amore per Antonino, il parrucchiere 25enne che le ha fatto letteralmente perdere la testa. “La mia anima intera” ha scritto pubblicando uno scatto di coppia, l’uno davanti all’altra, lui che la accarezza dolcemente e lei che si lascia coccolare.

Nel corso della scorsa estate Belen ha chiuso definitivamente con Stefano De Martino e dopo un periodo di riserbo ha iniziato a mostrare pubblicamente il suo nuovo amore. L’affinità tra i due pare evidente e la Rodriguez non smette di gridarlo al mondo… social con video, dediche, foto e momenti intimi che raccontano la loro passione crescente e irresistibile.

