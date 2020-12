Belen innamorata pazza di Antonino, baci travolgenti sui social Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dolci dediche, mani che si incrociano, sguardi che travolgono, baci, abbracci, complicità alle stelle tra la Rodriguez e Spinalbese che la segue ovunque: da Milano a Roma, dagli impegni in tv agli shooting, dall’imbiancare casa all’accompagnare il figlio Santiago a scuola. Iniziato in sordina, il legame tra i due si sta facendo sempre più forte tanto che non riescono più a staccarsi l’una dall’altro.

In tempi di “non pandemia”, i due starebbero progettando le vacanze di Natale, magari al caldo per accendere ancora di più la loro passione e regalare ai fan immagini stuzzicanti e calienti. Bloccati a Milano, però, i follower si accontentano di vederli in continui scambi d’amore, sguardi languidi, foto di vedo e non vedo. E il fratello Jeremias scrive sui social la sua approvazione: “Felice di vederti trattata con amore come ti meriti” scrive a commento di una foto che ritrae la coppia abbracciata. Antonino Spinalbese replica con un cuore rosso…

