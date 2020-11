Belen Rodriguez, il bacio caliente con Antonino accende la polemica

Un bacio caliente con Antonino Spinalbese , il primo così esplicito postato sui social, non ha ottenuto il riscontro che Belen Rodriguez avrebbe sperato. Alcuni follower si congratulano con lei per la felicità ritrovata, ma i più la criticano (anche aspramente) per la disinvoltura con cui secondo loro passerebbe da un amore all'altro. E così un post che avrebbe dovuto infiammare i cuori finisce per accendere la polemica.

Nel video che posta su Instagram, Belen indossa solo un body bianco attillatissimo che svela una porzione del lato B. Antonino la stringe a sé, mentre la bacia con trasporto. Occhi chiusi, labbra contro labbra, ognuno si perde nell'amore dell'altro. "Voglio di più", scrive allusiva la showgirl travolta dalla passione.

La storia della Rodriguez con Spinalbese è iniziata da qualche mese, e i due sono pazzi l'uno dell'altra. Su Instagram si sono mostrati piano piano, con scatti che raccontavano sì di una coppia felice e innamorata, ma senza mai essere così tanto espliciti. Belen ha deciso di fare un passo in più, ma la reazione dei follower è stata diversa da quella prevista. "Ma come fai a trovare sempre l'amore?", "Per favore ci insegni a disinnamorarci/innamorarci in 14 giorni?", "Ma stare un po' di tempo sola non ti farebbe bene?", "Ne cambi troppi" è il tenore dei commenti che vanno per la maggiore. Altri la difendono, sostenendo che lei abbia il diritto di vivere come le pare e augurandole tanta felicità. E intanto la polemica si fà più calda dei baci di Belen...

