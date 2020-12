Vip sulla neve: da Belen e Cecilia in Trentino alla Turani a St. Moritz

C’è chi si gode la neve che ha imbiancato il giardino di casa e chi si rifugia tra i monti per trascorrere le festività, ma tanti vip hanno voglia di un bianco Natale. Belen Rodriguez è partita con tutta la famiglia prima delle limitazioni delle festività: in Trentino con Antonino Spinalbese e Santiago De Martino l’hanno raggiunta Cecilia con Ignazio Moser, Jeremias con Deborah Togni, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Paola Turani si gode i monti di St. Moritz con il marito Riccardo Serpellini e il loro cagnolone.

Paola Caruso e Alena Seredova per ora si godono il ricordo della neve in giardino quando a inizio dicembre ha imbiancato il Nord Italia, come pure Paulo Dybala che aveva immortalato il prato bianco con il suo cane. Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno approfittato dello scorso weekend per una bella gita in montagna con gli amici. In mezzo alla natura il loro amore è ancora più immenso.

Cecilia Rodriguez sui monti ha trascorso tutto il primo lockdown e ora non riesce più a fare a meno del Trentino di Ignazio Moser. Ha convinto tutta la famiglia a passare le feste insieme sulla neve. Detto fatto. Domenica sono partiti tutti. Belen in auto con Antonino e Santiago, Jeremias insieme alla fidanzata Deborah, mamma Veronica e papà Gustavo su una jeep. In serata al loro arrivo la prima cena dei Rodriguez in salsa montanara.

