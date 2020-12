Per Jeremias Rodriguez una notte in "Paradiso" con Deborah Togni

L'amore tra Jeremias Rodriguez e Deborah Togni è nato in estate, ma con l'avvicinarsi dell'inverno brucia più che mai. Insieme hanno passato una notte ad alta quota, in una stanza romanticissima con una stupenda vista panoramica sui monti innevati. "Sei il mio cuore", ha scritto la ragazza postando uno scatto del suo amato. "Tu", le ha risposto lui.

Si amano tanto e si concedono poco. Jeremias e Deborah hanno scelto di vivere il loro amore dosando la loro presenza sui social. Quando c'è da scambiarsi dediche romantiche però non si tirano indietro, e la notte speciale passata sull'Altopiano Selvino Aviatico, in provincia di Bergamo, è l'occasione giusta per dichiararsi il loro amore. "Il tuo sorriso e niente più", scrive Rodriguez postando una foto della Togni. "Il mio sorriso è per te", replica lei in un botta e risposta dolcissimo.

La loro cena è stata speciale, a base di pizza al trancio tra le lenzuola. Intorno a loro solo le montagne coperte di neve e il cielo pieno di stelle. Uno scenario perfetto per una notte che che ha tutte le carte in regola per essere indimenticabile.

