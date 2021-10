Biasi derubata: “Hanno violato il mio nido” e arriva il sostegno della Ferragni

“Amore” commenta con tre cuoricini Chiara Ferragni. L’amica influencer Chiara Biasi è stata vittima di un furto in pieno centro a Milano. Le hanno portato via oggetti per migliaia di euro, ma lei sui social parla del valore affettivo che le è stato tolto: “Hanno violato il mio nido”. Per fortuna ci sono le amiche a consolarla ed aiutarla: “Sto avendo accanto a me persone che ho scelto, che amo e mi stanno dimostrando in ogni istante che non sono sola”.

Ringrazia per la solidarietà ricevuta e spiega come sta il giorno dopo il furto: “Mi sento avvilita, delusa e ancora molto traumatizzata. Sono una donna autonoma, indipendente, forte e che vive sola per scelta ma, nonostante ciò, la sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro davvero a nessuno, perché l’idea che avrei potuto trovarmi quelle persone davanti mi rabbrividisce da quando ho ripreso coscienza”.

Il furto è stato consistente, ma ancora di più dal lato emotivo. “Si sono portati via un pezzo della mia vita intera, dal giorno zero a quella notte, ricordi a cui tenevo morbosamente, non tanto per il valore economico quanto appunto per il valore sentimentale…”.

Lavora da quando aveva 19 anni e in quella casa aveva conservato i ricordi di famiglia, i traguardi di lavoro, amori, viaggi, infanzia, quel che era riuscita a conquistarsi e che la rendeva felice. Ma c’è anche un risvolto più pratico: “Stiamo facendo qualsiasi cosa perché questa gente venga arrestata, per far sì che altri non subiscano quello che ho patito io: la violazione del mio nido, dei miei spazi, della mia intimità. Ringrazio infinitamente la squadra mobile, la polizia scientifica…”.

E poi un pensiero ai ladri: “A voi che purtroppo so che mi spiate da tanto, voglio dire una cosa: godetevi tutto, le mie borse, i miei gioielli, le mie gioie, i miei orologi, le mie valigie, i miei borsoni, i miei zaini, i miei beauty case, i miei vestiti, i miei soldi… e tutto ciò che vi siete presi. Io ho e sono ben di più”.

