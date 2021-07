Atzei, Balivo, Biasi, Seredova in mare aperto: guarda dove sbarcano le vip

C’è chi sceglie la spiaggia e chi opta per il mare aperto. Tante vip si godono il sole sullo yacht girovagando lungo le coste italiane. Bianca Atzei e Stefano Corti al largo della Sardegna, come pure Alena Seredova con la famiglia, Chiara Biasi e Giulia Tordini a Capri, in Costiera Amalfitana anche Caterina Balivo, in Sicilia Eleonora Abbagnato, naviga nelle acque del Mediterraneo anche Melissa Satta, si diverte con la canoa a Sabaudia Alessia Fabiani, lungo le coste dell’Argentario Samantha De Grenet, all’isola di Marettimo c’è Nicoletta Romanoff. Ma non solo…

Per la Romanoff la vacanza è tutta tra le onde. Ha preso il largo a giugno e tra una costa e l’altra, tuffi in mare e cene a bordo l’attrice delizia i fan con i suoi scatti al sapore di salsedine. Anche Melissa Satta tra un bagno di sole in Costa Smeralda e un’uscita mondana sceglie una navigazione di lusso da Capri alla Sardegna in ottima compagnia sfoggiando curve da capogiro.

“Ha lo sguardo di una che non vede l’ora che un’onda mi scaraventi in acqua. Chissà perché…” scrive Stefano Corti postando una foto di coppia insieme alla sua Bianca Atzei in Sardegna. Stesse acque solcate da Alena Seredova che dal resort di Pula prende il largo per una navigazione in famiglia con i tre figli e il compagno Alessandro Nasi alla scoperta delle calette sarde.

Autoscatti in mare per Samantha De Grenet che fa tappa all’Argentario tra una sessione di tintarella e una posa con le amiche. Alessia Fabiani si accontenta della canoa per navigare a Sabaudia con i suoi due gemelli, mentre Chiara Biasi costeggia la Costiera Amalfitana insieme a Giulia Tordini. Sfoglia la gallery e scopri dove sbarcano le vip in questi giorni…

Leggi Anche Melissa Satta in barca a Capri manda cartoline sexy ai follower

Machi in barca, da Can Yaman a Ignazio Moser: tra muscoli, tuffi ed effusioni Tgcom24 1 di 20 IGNAZIO MOSER Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 ANDREA DAMANTE Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 DANIELE SCARDINA Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 CAN YAMAN Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 CRISTIANO RONALDO Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: