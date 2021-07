Machi in barca, da Can Yaman a Ignazio Moser: tra muscoli, tuffi ed effusioni

Fisici scolpiti e illuminati dai raggi del sole, mezzi nudi sulle barche pronti a tuffarsi e mettere in mostra le proprie abilità sportive. Nelle acque del Mediterraneo è un va e vieni di vip muscolosi e tatuati che regalano immagini sexy. Salvo poi avvinghiarsi alle compagne e lasciarsi andare a siparietti erotici. Da Can Yaman a Ignazio Moser, ecco una carrellata di belli tra le onde.

Can Yaman nelle acque della Turchia ha regalato panorami imperdibili. L’attore sex symbol della tv ha postato scorci del suo busto abbronzato e palestrato. Le fan sono letteralmente impazzite, ma le scene appassionate con Diletta Leotta hanno frenato i bollenti spiriti: i suoi muscoli sono solo per la bella conduttrice sportiva.

E che dire di Ignazio Moser in versione rasato? Dopo il trauma iniziale (quando all’Isola dei famosi ha scelto di radersi a zero), per la compagna Cecilia Rodriguez solo parole di apprezzamento. Sportivo e atletico regala le sue foto ai social facendo sognare le fan. Con lui in barca al largo di Panarea c’è anche Andrea Damante. Il tuffo al rallenty del deejay ha catturato tanti like.

E poi c’è il tenebroso Daniele Scardina. Dopo un periodo di singletudine ha ritrovato il sorriso con Cristina Buccino e per lui le vacanze al largo di Favignana sono proprio rilassanti. Cristiano Ronaldo, invece, tra le onde sceglie la compagnia della sua famiglia. Muscoli distesi, il guerriero riposa tra le braccia di Georgina.



