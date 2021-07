Diletta Leotta divora (di baci) Can Yaman: le foto a luci rosse della coppia

Abbiamo visto l’incontro con la famiglia, il pranzo con i parenti, le visite per Istanbul, i siparietti con i fotografi e gli scatti mozzafiato in barca, ma ora abbiamo le foto della passione travolgente tra Diletta Leotta e Can Yaman. Il settimanale “Chi” pubblica l’album delle vacanze turche della coppia tra avvinghiamenti pericolosi, corpi che si stringono, bikini strabordanti e show al limite della censura. Pensavano di essere al riparo da occhi indiscreti e invece…

La puntata più bollente della love-story tra la conduttrice sportiva italiana e l’attore turco va in scena in barca, dove la coppia si lascia andare alle effusioni bollenti. Diletta in bikini è una sex bomb e si mette a cavalcioni sul muscoloso Can mostrando anche all’obiettivo dei paparazzi le sue forme rotonde e seminude. Yaman la stringe a sé tenendole le mani sul fondoschiena, poi si baciano e si avvinghiano in un intreccio di corpi.

La Leotta lo divora di baci, Yaman la stringe al suo corpo in un crescendo di passione incontenibile. Il tasso di sensualità è alle stelle, la coppia continua il suo siparietto a luci rosse senza accorgersi dei fotografi. Poi per placare i bollenti spiriti si tuffano dall’imbarcazione. A cena sulla spiaggia con i genitori di Can Yaman, l’intesa è sempre forte e l’attrazione anche.

Leggi Anche Diletta Leotta in Turchia, scatti hot in bikini con Can Yaman

Leggi Anche Can Yaman perde le staffe, Diletta Leotta cerca di calmarlo

Can Yaman perde le staffe, Diletta Leotta cerca di calmarlo Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 DILETTA LEOTTA Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: