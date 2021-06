Diletta Leotta in Turchia, scatti hot in bikini con Can Yaman

Prima l’incontro con la suocera, il pranzo con i parenti, la visita alla città e poi finalmente il mare, gli scatti bollenti in bikini, le acrobazie di coppia. Diletta Leotta e Can Yaman sono in Turchia e non solo per conoscere la famiglia dell’attore. Dopo il dovere, ora il piacere: eccoli in barca lei in bikini bombastico e lui con i muscoli in mostra.

Indossa un due pezzi rosa che lascia senza fiato. Diletta Leotta per la gita in mare con il suo Can ha scelto una mise sensuale come sempre. Il costume fatica a contenere le curve prorompenti della conduttrice sportiva, ma poco importa: i fan gioiscono davanti a tanta bellezza. Lei sorseggia un drink dopo aver fatto un inseguimento in mare con il suo Yaman. La coppia si è rincorsa sulle moto d’acqua prima di godersi il tramonto sull’imbarcazione.



L’attore turco è felice del viaggio con la sua Diletta ed è spensierato e rilassato. In barca si stende al sole e si lascia fotografare con il fisico muscoloso e scolpito ben in vista. Le fan sono in delirio, ma Can Yaman è solo per la sua Leotta.

