Diletta Leotta in Turchia con Can Yaman per conoscere la suocera

Dicevano che la suocera la odiasse, che lei non volesse conoscere i parenti, che il viaggio in Turchia era stato motivo di litigio in precedenza. Eppure, Diletta Leotta in barba alle malelingue ora si trova a Istanbul insieme al fidanzato Can Yaman e ci è andata per conoscere la famiglia dell’attore. E con la madre di lui, Guldem Hanim, ci va pure d’accordo, tanto che la suocera ha postato uno scatto con Can e Diletta scrivendo come didascalia: “Mio figlio e mia figlia”. Più chiaro di così.

Can Yaman è felice e si vede. Dopo aver conosciuto la famiglia della Leotta e aver viaggiato in lungo e in largo per la Costiera Amalfitana lasciandosi andare a una vacanza romantica e appassionata, ha convinto Diletta Leotta a seguirlo in Turchia per conoscere i suoi parenti. Insieme posano più innamorati che mai in barca al tramonto. Ma tanti scatti raccontano della reunion familiare: tutti attorno a grandi tavolate felici e sorridenti. Anche la suocera finalmente ha conosciuto di persona la conduttrice sportiva italiana e sembra esserne rimasta entusiasta. Guldem Hanim ha postato in fretta una immagine insieme a Can e Diletta scrivendo “mio figlia e mia figlia”. Insomma, l’ingresso in famiglia Yaman è ufficiale.

I due hanno sempre destato dubbi nei fan, ma ad ogni passaggio importante di questa relazione si ricredono un po’ tutti. Non c’è alcuna fiction dietro l’amore di questa coppia di impossibili: lui troppo bello per essere vero, lei troppo sexy per essere originale. Eppure, Can e Diletta gridano il loro amore ai quattro venti e rafforzano sempre di più la loro passione.. più che in una soap da sogno!

