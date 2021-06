Diletta Leotta a Istanbul tra hammam e coccole di lusso con Can Yaman

Prosegue la trasferta turca di Diletta Leotta , che ha raggiunto Istanbul per conoscere la famiglia di Can Yaman . Tra lei e l'attore le cose vanno a gonfie vele e le loro foto di coppia, innamorati e affiatati, sono destinate a far ricredere anche i più scettici sul loro rapporto. Insieme si godono qualche giorno da teneri piccioncini tra tour della città, coccole romantiche e pause bollenti all'hammam.

La visita alla suocera per la Leotta è anche l'occasione per scoprire le bellezze del luogo, con Yaman come guida d'eccezione che la porta alla scoperta della città. E' lui che le mostra i posti più incantevoli di Istanbul, i suoi profumi e i suoi colori. E per lei organizza anche un romantico momento di relax all'hammam, prenotando una sessione privata solo per loro due. La conduttrice sportiva ne approfitta per un tocco di seduzione social e delizia i follower con uno scatto ad alto tasso erotico con addosso solo un asciugamano.

Sguardi complici, sorrisi, allegria... quello tra Diletta e Can ha davvero tutta l'aria di essere vero amore. La conduttrice è al settimo cielo mentre posa fasciata in uno scollatissimo abito bianco con lo stretto del Bosforo a fare da sfondo. Si lascia coccolare dal suo innamorato e racconta ai follower la sua favola romantica, condividendo alcuni attimi nella terra d'origine dell'attore e lasciando il resto all'immaginazione.

