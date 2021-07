Can Yaman perde le staffe, Diletta Leotta cerca di calmarlo Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 DILETTA LEOTTA Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

La vacanza turca di Can Yaman e Diletta Leotta ha attirato molte attenzioni. Non solo per la bellezza dei due protagonisti che in costume da bagno hanno mostrato curve e muscoli in scatti mozzafiato o video ad alto tasso erotico. In Turchia i paparazzi hanno letteralmente preso d’assalto la coppia, tanto che ad un certo punto pare che l’attore abbia perso le staffe. E’ stata la dolce Diletta a calmarlo…