Ladri a casa di Chiara Biasi, portati via accessori per migliaia di euro

Brutta serata per la Biasi che aveva lasciato le luci accese proprio per far credere che qualcuno fosse rimasto in casa. I ladri devono averla curata e quando si è allontanata per trascorrere qualche ora in compagnia, si sono intrufolati nel suo appartamento e hanno fatto razzia di accessori di valore: abbigliamento, borse, orologi,... L’influencer ha denunciato l’accaduto.

Leggi Anche Alvaro Morata e Alice Campello a Ibiza per dimenticare l'incubo ladri

Leggi Anche Brutto Natale per Taylor Mega: ladri nella sua casa di Milano





Leggi Anche Wanda Nara e Icardi derubati, guarda il prezioso guardaroba

Leggi Anche Valentina Vignali in panico: ladri in casa a Roma e cane sparito

Ti potrebbe interessare: