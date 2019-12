Brutto Natale per Taylor Mega: ladri nella sua casa di Milano

Non è stato un bel Natale per Taylor Mega che nella sua casa di Milano ha ricevuto la visita dei ladri. Il furto, il cui bottino non è ancora stato quantificato, è stato messo a segno la sera del 24 dicembre nell'appartamento di Brera a Milano dell'influencer, il cui vero nome è Elisa Todesco. E' stata una condomina, dopo aver sentito l'allarme, ad avvertire la polizia. La 26enne, che non si trovava in città, è stata contattata telefonicamente e si riserva di quantificare il danno subito, anche se, a un primo esame, sembra che nell'abitazione non manchi molto.