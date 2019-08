Taylor Mega conquista su Tinder tre ragazzi ma è tutta una trovata delle Iene

Tre diverse Taylor Mega per altrettanti pretendenti. L'ex di Sfera Ebbasta e Flavio Briatore si è proposta a degli uomini conosciuti e sedotti su Tinder (con un nome finto, secondo suggerimento de "Le Iene") in modi diversi: dall'essere semplicemente se stessa fino a una versione sadomaso, la sexy influencer le ha provate tutte eppure si è beccata ben tre rifiuti.



Il primo è stato Billy, un ingegnere di 35 anni che non sente di essere all'altezza delle richieste di Taylor - ovvero un amante ben dotato - e abbandona il campo. Tocca poi ad Antonio, artigiano 36enne, e alla domanda sul perché si sia iscritta a Tinder, l'influencer risponde: "Sono vergine e molto credente. Ti va di pregare con me?". Nulla che possa convincere il pretendente. L'ultima speranza è il 24enne Lorenzo, operaio. Tutto sembra procedere bene, fino a quando Taylor fa la sua proposta sadomaso al ragazzo: "Vorresti essere il mio nuovo schiavo? Ti pago". Niente da fare anche in questo caso.