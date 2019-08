Il coraggio di Marco Carta a "Domenica Live": "Sono gay e felicemente innamorato"

In un’intervista esclusiva rilasciata a "Domenica Live", Marco Carta ha raccontato per la prima volta davanti alle telecamere di essere gay. Dopo aver ascoltato un’anteprima del suo nuovo singolo, il cantante cagliaritano ha spiegato come il testo parli del "primo bacio che mi ha lasciato senza respiro, il primo bacio che ho dato a un ragazzo che ho amato". Subito dopo ha continuato: "L’ho detto… l’ho detto. L’ho detto con una tale libertà perché deve essere normale, per le persone che sono a casa, per i ragazzi che ci guardano, per le famiglie".



Nella sua famiglia tutti già lo sapevano ma, sostenuto da Barbara d'Urso, Marco ha rivelato di aver trovato il coraggio di esporsi perché vuole essere libero di camminare mano nella mano con la persona che ama, nonché essere d'esempio per tutti coloro che ancora non riescono a uscire allo scoperto.



In studio è poi arrivata anche la zia del cantante, Sabrina, che l’ha cresciuto dopo la scomparsa della madre quando Marco aveva solo dieci anni: una presenza fondamentale per far arrivare al pubblico a casa il messaggio su quanto sia importante che le famiglie stiano vicine ai ragazzi, a prescindere dal loro orientamento sessuale. “Questo è il mio percorso - ha aggiunto Marco, che ha impiegato dieci anni per arrivare alla fine questo percorso avendo sempre dato priorità alla carriera -. Ora mi sentivo pronto e sicuro, perché non puoi più tornare indietro e ora non torno più indietro. È la mia vita. Sono davvero molto felice, mi sento 30 chili in meno”.



Il motivo per cui il cantante ha deciso di raccontare a tutti la verità è stato anche perché al suo fianco c'era la persona di cui è felicemente innamorato. La stessa che lo supporta tuttora, a seguito delle accuse che lo vedrebbero coinvolto in un furto alla Rinascente di Milano