Quando Nicolò Scalfi vinse 340mila euro a "Caduta Libera"

Nicolò Scalfi, durante la puntata dello scorso 6 maggio, si è confermato ancora una volta il campione di "Caduta Libera", vincendo 340mila euro. Il 20enne bresciano, studente di design, è il detentore del record di maggiori presenze al quiz condotto da Gerry Scotti



Nell'ambito della prova "i dieci passi" Scalfi ha risposto correttamente a sette domande su dieci, questo gli ha permesso di portarsi a casa un bel premio in denaro, ma non di vincere il montepremi. Il 20enne è rimasto campione in carica per ben 88 puntate uscendo di scena con un bottino di circa 650mila euro.