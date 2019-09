La confessione di Taylor Mega: “Io bulimica a causa dello stress”

“Soffro di bulimia, specialmente quando sono in situazioni di particolare stress”. Arriva a “Mattino Cinque” la confessione di Taylor Mega. L’influecer si trova in studio per parlare dei periodi difficili legati alla lotta contro disturbi e malattie. “In alcuni casi, quando sono a cena fuori, non riesco assolutamente a controllarmi – racconta – mangio tutto quello che c’è sul tavolo. Poi – continua – mi vedo allo specchio, noto che sono ingrassata e vado a vomitare. Se ho pensato di rivolgermi a uno specialista? No, come quando sono uscita dal tunnel della droga, credo debba esserci innanzitutto una volontà personale”.