Diletta Leotta a spasso per Milano: dopo il furto gira "guardata a vista" dall'autista

Non c'è niente di meglio di una passeggiata per scacciare i brutti pensieri. Ma Diletta Leotta dopo il furto subito, non si fida ad andare in giro da sola. E così, per andare al lavoro in radio a Milano, si fa accompagnare dall'autista che non la lascia per un istante. Insieme camminano e fanno sosta in un bar per uno snack. Jeans, giubbotto di pelle e stivaloni per la bella conduttrice, ancora sotto shock per quanto accaduto nel weekend.