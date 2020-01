Giulia De Lellis derubata: “Sono rimasta in mutande”

Brutta disavventura per Giulia De Lellis che si è ritrovata a Capodanno letteralmente in mutande. L'influencer, fidanzata di Andrea Iannone, è stata derubata di tutto ed è rimasta solo con quello che aveva addosso. “Mi scuso per l’assenza, che non è passata inosservata ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro, me l’hanno fatta veramente grossa” inizia un lungo sfogo social in cui mette in guardia i follower dal pericolo di comunicare dove ci si trova.