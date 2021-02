Wanda Nara e Icardi derubati, guarda il prezioso guardaroba

Ladri in casa di Wanda Nara e Mauro Icardi nella notte tra sabato e domenica. L’attaccante del Psg era in trasferta per la partita a Lorient, tra l’altro persa. La moglie era impegnata con i ragazzi sul campo da calcio. Il bottino del furto nella villa alle porte di Parigi è stato consistente: sono stati portati via preziosi, orologi, gioielli e abbigliamento per un valore di circa 400mila euro. Solo pochi giorni prima la bionda e procace Wanda mostrava sui social la “ricchezza” del suo guardaroba…