Wanda Nara da sola a casa, che show in piscina!

Non soffre certo di solitudine con una famiglia così numerosa, ma quando è sola soletta in piscina può permettersi scatti davvero bollenti. Chiusa tra le mura domestiche Wanda Nara ne approfitta per un tuffo, ma prima regala una posa mozzafiato ai follower che restano estasiati davanti alle curve in bella mostra della moglie di Mauro Icardi.

Da qualche mese Wanda non deliziava i social di scatti nella sua piscina da mille e una notte al piano interrato della sua dimora parigina. Una vasca da sogno dove lei, i bambini e il calciatore si rilassano in completa libertà. Ora la Nara è tornata a posare sensuale e seducente come non mai in costume nero intero. Lo stacco di coscia in vista e le curve mozzafiato lasciano a bocca aperta i fan.

Nella grande villa degli Icardi c’è posto per ogni sport e dopo una nuotata in acqua, la Nara si allena in palestra. Anche i bambini avuti da Maxi Lopez, che solitamente praticano calcio, devono accontentarsi degli attrezzi e dei macchinari della sala fitness e condividere con la mamma momenti di sport e svago. Wanda in top e leggings non perde occasione per far vedere il suo prorompente décolleté. La visione paradisiaca tra gli sport casalinghi di Wanda è sempre assicurata.

