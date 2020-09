Wanda Nara a Parigi, dai massaggi al lato B alle partite

Il copione è lo stesso, cambia la location. Wanda Nara è una mamma presente e attenta: porta i figli a scuola, accompagna i maschietti di casa agli allenamenti, assiste alle partite in qualsiasi condizione meteo. Certo poi si concede anche qualche momento di relax per dedicarsi al suo corpo: un massaggio al fondoschiena o una sessione nella spa. E così eccola a Parigi, prima con il lato B mezzo nudo e poi imbacuccata al campo sportivo…

Per mantenere le sue curve perfette non basta la piscina di villa Icardi, serve anche qualche massaggino. Wanda lo sa bene e dedica tanta cura al suo fisico per renderlo perfetto ed esplosivo ad ogni uscita. Nelle storie social mostra il suo fondoschiena nelle mani della massaggiatrice per un risultato a 360 gradi.

Rimessi gli abiti però, la moglie di Mauro Icardi corre al campo sportivo. Non per vedere Maurito, ma per assistere i maschietti di casa, avuti dal suo ex Maxi Lopez. Oltre agli allenamenti, Wanda è sempre presente a bordo campo anche durante le partite. Non la spaventano certo le intemperie. E così eccola imbacuccata da capo a piedi sotto la pioggia battente di Parigi per filmare i suoi piccoli campioni in erba.

