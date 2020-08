Wanda Nara, che panorama! Lato B al vento e vista su San Siro

In estate Wanda Nara si divide tra Parigi, dove ormai vive con Mauro Icardi e i loro figli, il Lago di Como, dove si rilassa con la famiglia nella villa immersa nel verde, e Milano, dove ha conservato il lussuoso appartamento a due passi dallo stadio. E proprio la piscina panoramica sul tetto dell'edificio è la location d'eccezione per una carrellata di scatti bollenti. A bordo vasca in costume, la showgirl posa languida: per lei il panorama maestoso su San Siro, per i follower quello magnifico sul suo lato B.

Wanda sfugge all'afa milanese rilassandosi "in quota" a bordo vasca. Più bollente che mai, indossa un costume intero nero che sottolinea le sue forme e lascia scoperti i glutei tonici e perfetti. Sceglie pose tattiche che mettano in risalto le sue curve e posta su Instagram gli scatti roventi, accompagnati da pensieri poetici. "Proprio quando la farfalla pensò che la sua vita finiva... cominciò a volare" scrive, e si fa ritrarre maliziosa e sognante sdraiata a pancia in giù.

Le foto ad alto tasso erotico sono le preferite dalla Nara e ogni occasione è buona per una posa piccante o una mise rivelatrice. Che sia a Milano, a Parigi o sul Lago di Como, si fa ritrarre mettendo in mostra di volta in volta il décolleté esplosivo o il fondoschiena bombastico. I follower la seguono incantati e si lasciano sedurre e provocare. Lei si diverte a stuzzicare la loro fantasia e loro si godono lo spettacolo.

