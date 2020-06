Wanda Nara e Mauro Icardi, un'estate in casa con una piscina da campioni

Il giardino per giocare a pallone, per divertirsi con i bambini, per far rilassare i cani. Una mega piscina per tuffarsi nella quiete casalinga, per insegnare alle bambine più piccole a galleggiare, per concedere ai più grandi di nuotare e per far sì che i genitori si rilassino. Non manca proprio nulla nella villa extralusso di Wanda Nara e Mauro Icardi a Parigi. Per ora, l’estate è tutta casalinga…

Wanda sfodera il suo costume bombastico mentre filma Maurito che si tuffa e nuota per tutta la lunghezza della sua piscina all’interno della nuova casa francese. La coppia per la grande happy family (hanno cinque figli) ha pensato a tutto e non poteva certo mancare una piscina coperta da sfruttare in ogni momento. Proprio come Cristiano Ronaldo e Georgina, anche gli Icardi si divertono con i bambini in acqua e immortalano sui social i momenti felici.

Non sono ancora partiti per le vacanze e per ora inaugurano gli ampi locali della villa parigina. La piscina è notevole e così l’attaccante del Paris Saint Germain e la moglie che indossa un costume succinto e provocante si godono il bagno notturno scrivendo su Instagram: “Estate in casa”.

