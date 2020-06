Bye-bye Italia, la famiglia Icardi si trasferisce a Parigi dove Wanda ha scelto una villa da sogno. La Nara posta il video del viaggio in aereo privato con Mauro, i figli e il suocero Juan. Poi la sistemazione nella nuova casa con i cani del calciatore spaparanzati nel giardino e le bambine pronte a fare festa nell’enorme salone. La moglie di Icardi mette la musica e le femminucce iniziano a ballare scatenate tra scorci di lusso.

Wanda Nara e Mauro Icardi, guarda la casa nuova a Parigi Tgcom24 1 di 19 instagram 19 di 19 instagram 19 di 19 instagram 19 di 19 instagram 19 di 19 instagram 19 di 19 instagram 19 di 19 instagram 19 di 19 instagram 19 di 19 instagram 10 di 19 instagram 11 di 19 instagram 12 di 19 instagram 13 di 19 instagram 14 di 19 instagram 15 di 19 instagram 16 di 19 instagram 17 di 19 instagram 18 di 19 instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mauro ha definitivamente salutato l’Inter e Milano e la famiglia cambia città pronta a ricominciare una nuova avventura a Parigi. “Nuova vita. Volando a casa. In Francia” ha scritto Wanda che è sposata con il calciatore, ora definitivamente del Psg, dal 2014. La storia con il club nerazzurro sembrava non dover finire, invece a sorpresa il riscatto per 50 milioni di euro e il trasferimento - questa volta di tutta la famiglia - a Parigi.

Leggi anche>Wanda Nara, isolamento di lusso sul lago di Como



Dopo aver trascorso la quarantena nella dimora sul lago di Como dove i bambini si sono divertiti a giocare nel giardino sulle sponde del Lario e nella piscina nel grande parco, sono volati all’ombra della Tour Eiffel. La villa scelta da Wanda è perfetta: ampi spazi lussuosi in cui i cinque figli possono trovare la sistemazione ideale, un bel giardino per i cani della coppia e tanto lusso. Nelle Stories social si possono scorgere scorci dei locali e i follower restano in attesa di nuovi e intriganti particolari…

Wanda Nara, isolamento di lusso sul lago di Como Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: