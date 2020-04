Wanda Nara, isolamento di lusso sul lago di Como

Wanda Nara e famiglia hanno scelto la villa sul lago di Como per trascorrere la quarantena. Lontani dalla città (sia da Milano, dove abitualmente vivono in zona San Siro, sia da Parigi dove ora gioca Mauro Icardi), Wanda e i bambini se la spassano nel parco che si affaccia sul Lario. I maschietti si allenano tra corse e pallone, le bambine giocano tra loro. Nonno Juan si occupa del barbecue.

Abituata a vivere con la valigia in mano Wanda Nara è stata sorpresa dall’emergenza coronavirus dopo essere partita da Milano per raggiungere Mauro a Parigi. Dalla Francia con la famiglia è riuscita a tornare in Italia e a rifugiarsi nella villa sul lago di Como dove gli Icardi amano trascorrere il tempo libero, a pochi chilometri dalla metropoli.

La villa con caminetto si affaccia sul Lario e il parco con vista offre gli spazi riservati ma essenziali perché i cinque figli possano giocare. La veranda per la colazione li accoglie tutti e poi c’è la possibilità di fare il barbecue, tanto amato dal suocero Juan che si diverte a preparare ogni prelibatezza ai nipoti. Insomma, nel buen retiro degli Icardi non manca proprio nulla, nemmeno le polemiche. Infatti, se l’argentina si rilassa postando panorami mozzafiato, il suo ex Maxi Lopez l’accusa di aver portato i figli proprio nel centro del contagio. Lei fa spallucce e mostra i bimbi che si allenano con porte da calcio e pallone.

