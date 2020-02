Mauro Icardi festeggia il compleanno, ma il regalo prezioso è per Wanda Nara Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sempre divisi tra Milano (dove Wanda vive con i figli), Roma (dove lavora quando va in onda il "Grande Fratello Vip") e Parigi (dove vive Mauro da quando gioca con il PSG), per gli Icardi non è facile riunirsi tutti insieme. Il compleanno del capofamiglia è un'occasione imperdibile per trascorrere un po' di tempo al gran completo. Una cenetta informale, con la torta e le candeline e un bicchiere di champagne per il brindisi, un post piccante su Instagram per festeggiare come si deve. Al suo arrivo nella Capitale francese però è stata la Nara a trovare un pacchetto ad attenderla. Dalla scatola che posta nelle storie di Instagram sembra che Maurito abbia scelto per lei un preziosissimo orologio. Un regalo di San Valentino in ritardo... ma è valsa la pena aspettare qualche giorno.

