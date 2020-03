Wanda Nara a Parigi tra brindisi e topless

Posa per uno scatto social con indosso solo un paio di jeans attillati, senza maglietta e con il seno nudo solo parzialmente nascosto dalla posa. Wanda Nara non si smentisce e sui social continua a provocare i fan regalando un topless mozzafiato. Intanto nelle storie condivide attimi della sua vita parigina, fatta di party e brindisi con le amiche.

Su Instagram non rinuncia a scatti sexy e provocanti che le assicurano consensi e complimenti, ma anche molte critiche. C'è chi la accusa di essere troppo hot e la invita a ricordarsi di essere mamma e moglie. Lei non se ne cura e non risponde, va dritta per la sua strada continuando a condividere immagini bollenti della sua vita da sogno.

