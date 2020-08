Vacanze low-cost per Wanda Nara? Relax e birra in piscina a Parigi

Saranno vacanze low-cost quelle di Wanda Nara e Mauro Icardi? Abituati a volare da un mare paradisiaco a una location super-lusso tra aerei privati, dimore da sogno e panorami mozzafiato, i due sono ancora a Parigi. Causa coronavirus e impegni professionali del calciatore, la coppia non ha ancora preso il volo e per ora “si accontenta” di sguazzare nella piscina interna della loro villa francese.

Pomeriggi di gioco e svago con le bambine (i maschietti sono con il papà Maxi Lopez per qualche giorno di vacanza in Normandia) sui gonfiabili, aperitivi in acqua con gli amici, selfie e video intriganti delle forme burrose di Wanda e cene e dopo-cena in piscina. La Nara molla gli ormeggi e nelle acque di casa sfodera le sue curve morbide e seducenti. Mauro gongola e si diverte a stuzzicare la moglie tra video sexy e mise intriganti. Anche gli amici ospiti della coppia si trastullano nella piscina parigina. Wanda e la sua amica bevono birra e si scattano foto in costume.

Il bomber non rinuncia alla cura del suo look e da Napoli fa arrivare direttamente in Francia il suo parrucchiere preferito per aggiustare i capelli. E anche lui viene ricompensato con un tuffo in piscina prima di ritornare in Italia.

