Per Wanda e Icardi relax di lusso a Ibiza… E spunta anche Neymar

Reunion di calciatori del Paris Saint Germain alle Baleari. Mauro Icardi inaugura le vacanze a Ibiza con Wanda Nara e i figli, con lui anche il portiere della squadra Keylor Nasa Gamboa con la famiglia. Tra ville superlusso e party in riva al mare spunta anche Neymar che dalla vicina Formentera li raggiunge a bordo del suo yacht. Per una serata di festa ci sono anche Marco Verratti e la compagna Jessica Aidi.

Curve a non finire nel buen retiro della squadra di calcio parigina. A guidare le wag a tutto tondo ci pensa l’irresistibile Wanda che mostra il suo fisico prorompente contenuto appena in bikini succinti che lasciano poco all’immaginazione. La Nara insieme alla dolce metà di Navas posta scatti dalla piscina distesa con il lato B a vista e il fisico mozzafiato sui gonfiabili.

Alla sera le coppie si trasferiscono in riva al mare tra cocktail, musica e risate. L’attaccante argentino sfodera il suo nuovo look platinato e Wanda le sue curve bombastiche strette in abitini attillati. Anche Neymar, che si rilassa al largo di Formentera con il figlio, li raggiunge per una cena tra calciatori. Sulla Isla ci sono pure Di Maria, Paredes e Cavani.

