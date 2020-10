Festa principesca in casa di Wanda Nara per il compleanno della figlia Isabella wanda nara 1 di 50 wanda nara 2 di 50 wanda nara 3 di 50 wanda nara 4 di 50 wanda nara 5 di 50 wanda nara 50 di 50 wanda nara 50 di 50 wanda nara 50 di 50 wanda nara 50 di 50 wanda nara 10 di 50 wanda nara 11 di 50 wanda nara 12 di 50 wanda nara 13 di 50 wanda nara 14 di 50 wanda nara 15 di 50 wanda nara 16 di 50 wanda nara 17 di 50 wanda nara 18 di 50 wanda nara 19 di 50 wanda nara 20 di 50 wanda nara 21 di 50 wanda nara 22 di 50 wanda nara 23 di 50 wanda nara 24 di 50 wanda nara 25 di 50 wanda nara 26 di 50 wanda nara 27 di 50 wanda nara 28 di 50 wanda nara 29 di 50 wanda nara 30 di 50 wanda nara 31 di 50 wanda nara 32 di 50 wanda nara 33 di 50 wanda nara 34 di 50 wanda nara 35 di 50 wanda nara 36 di 50 wanda nara 37 di 50 wanda nara 38 di 50 wanda nara 39 di 50 wanda nara 40 di 50 wanda nara 41 di 50 wanda nara 42 di 50 wanda nara 43 di 50 wanda nara 44 di 50 wanda nara 45 di 50 wanda nara 46 di 50 wanda nara 47 di 50 wanda nara 48 di 50 wanda nara 49 di 50 wanda nara 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non manca proprio nulla per un party speciale nella residenza parigina, anche se gli invitati non sono molti. A fare le cose in grande Wanda non ci rinuncia, e così la festa per Isabella è straordinaria nonostante le limitazioni imposte dal governo francese ai ricevimenti casalinghi. Con la piccola festeggiata ci sono i fratelli Costantino, Valentino e Benedicto, la sorella Francesca e qualche amichetto, tutti immersi in un'atmosfera fatata tra marshmallows, cupcake e una stupenda torta a tre piani. E mentre i più piccoli si divertivano con giochi a base di magia, per i più grandi era previsto vino rosso e narguilè.

"Isabella ha festeggiato i suoi 4 anni quasi senza capire cosa sta vivendo il mondo oggi ... ovviamente la famiglia e tanti amici non potevano essere ma sappiamo che ci abbracciano da lontano in questo anno così difficile per tutti noi" ha scritto la Nara condividendo su Instagram le immagini della festa. E infatti la piccolina non poteva essere più felice di così, come una vera principessa per un giorno.

