Wanda Nara prepara abiti principeschi per la festa di compleanno della figlia

Non sarà certo la pandemia a fermare la festa di compleanno di Isabella Icardi. Wanda Nara con un certo anticipo rispetto alla data prevista, si sta preparando a un party da favola. Nelle storie social la moglie di Icardi mostra come lei e le sue amiche siano all’opera per perfezionare gli abiti. Farfalline e tulle di colore azzurro riempiono deliziosi abitini da vere principesse.