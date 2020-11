Dalla palestra alla... stalla! Guarda come vivono Wanda e Icardi

Le sue case non sono mai state un mistero per nessuno. Wanda Nara ha sempre mostrato ai suoi follower ogni angolo nascosto delle sue abitazioni di lusso: dal mega attico milanese con vista sullo stadio di San Siro alla casa parigina passando per le ville da mille e una notte utilizzate per le vacanze da nababbi della famiglia Icardi. Anche della nuova dimora nella capitale francese ha fatto vedere prima degli scorci, fino a postare quasi tutto.

In casa non manca nulla: arredi e dettagli principeschi, ampi spazi per potersi muovere in tutta libertà, una palestra con tutti i comfort, una piscina da sogno e ogni agio possibile. Dopo aver fotografato più volte la sala da pranzo, l’ingresso e la vasca semi-olimpionica, Wanda Nara nelle sue foto “casalinghe” (in Francia c’è un minilockdown e anche le abitudini mondane della Nara si sono ridotte) regala altri angoli di paradiso. La vasca da bagno in marmo di Carrara, la cameretta dalla moquette bianca incontaminata, la scala immacolata, i lampadari luccicanti e sfarzosi, cuscini griffati, sala da pranzo elegante e perfetta, minisalottini reali e alle pareti le fotografie della sexy Wanda.

Le new entry nella vita quotidiana di Wanda e Mauro Icardi sono palestra e il maneggio. La Nara si allena in una sala con attrezzi di ogni tipo, parquet a terra e specchi alle pareti, dove la modella si occupa del suo fisico indisturbata. Ma gli Icardi hanno anche un’anima country e così eccoli sempre più spesso tra i cavalli: le foto della moglie del calciatore e dei figli tra stalle e fieno sono sempre più frequenti. Sfoglia la gallery e scopri tutto della vita parigina di Wanda e Mauro…

