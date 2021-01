Per Wanda Nara uno spogliarello milanese, guarda il massaggio hot Tgcom24 1 di 27 Instagram 2 di 27 Instagram 3 di 27 Instagram 4 di 27 Instagram 5 di 27 Instagram 6 di 27 Instagram 7 di 27 Instagram 8 di 27 Instagram 9 di 27 Instagram 10 di 27 Instagram 11 di 27 Instagram 12 di 27 Instagram 13 di 27 Instagram 14 di 27 Instagram 15 di 27 Instagram 16 di 27 Instagram 17 di 27 Instagram 18 di 27 Instagram 19 di 27 Instagram 20 di 27 Instagram 21 di 27 Instagram 22 di 27 Instagram 23 di 27 Instagram 24 di 27 Instagram 25 di 27 Instagram 26 di 27 Instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Alle foto calienti ha abituato i fan, ma ogni volta cambia location, scorcio di pelle o inquadratura e il risultato è sempre da togliere il fiato. Wanda Nara ha scelto di farsi scolpire il fisico tutto curve con un bel massaggio: sul lettino con addosso solo un paio di slip, la moglie di Icardi incanta.

Leggi Anche Wanda Nara stuzzica i follower con una doccia bollente

Leggi Anche Wanda in tenda, gli Icardi si accampano in salotto per il compleanno di Francesca



La vita parigina le sta stretta e, dopo una vacanza in famiglia in Argentina per le festività, la Nara torna a viaggiare anche solo per rimettersi in forma. Nella sua villa all’ombra della Torre Eiffel ha di tutto: dalla palestra alla piscina, ma non basta per tonificare il suo fisico spaziale. E così eccola correre tra le mani di una esperta che modella le curve di tante vip. Anche per Wanda un sedere scolpito e perfetto per la gioia di Maurito e dei fan…

Wanda in tenda, gli Icardi si accampano in salotto per il compleanno di Francesca Instagram 1 di 35 Instagram 2 di 35 Instagram 3 di 35 Instagram 4 di 35 Instagram 5 di 35 Instagram 6 di 35 Instagram 7 di 35 Instagram 8 di 35 Instagram 9 di 35 Instagram 10 di 35 Instagram 11 di 35 Instagram 12 di 35 Instagram 13 di 35 Instagram 14 di 35 Instagram 15 di 35 Instagram 16 di 35 Instagram 17 di 35 Instagram 18 di 35 Instagram 19 di 35 Instagram 20 di 35 Instagram 21 di 35 Instagram 22 di 35 Instagram 23 di 35 Instagram 24 di 35 Instagram 25 di 35 Instagram 26 di 35 Instagram 27 di 35 Instagram 28 di 35 Instagram 29 di 35 Instagram 30 di 35 Instagram 31 di 35 Instagram 32 di 35 Instagram 33 di 35 Instagram 34 di 35 Instagram 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: