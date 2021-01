Wanda in tenda, gli Icardi si accampano in salotto per il compleanno di Francesca

La vacanza di fine anno in Patagonia ha lasciato il segno in Wanda Nara e la sua numerosa famiglia. E così, anche per il sesto compleanno della loro figlia Francesca , Mauro Icardi e la showgirl hanno deciso di ricreare quell'atmosfera country nel salotto del loro appartamento parigino. Hanno montato la tenda e ricreato l'ambientazione del campeggio, con tanto di marshmellows cotti sul fuoco del camino.

L'allegria era nell'aria durante la festa in famiglia. Francesca si è divertita come non mai insieme alla sorella Isabella e ai fratelli Constantino, Benedicto e Valentino. Hanno riso e scherzato, si sono fatti teneri dispetti, mangiato i dolcetti e dormito nella tenda allestita per l'occasione e addobbata con tanti palloncini con Mauro complice dei giochi e Wanda addetta alle riprese.

Nonostante tutte le limitazioni dovute alla pandemia, la Nara non rinuncia a fare le cose in grande stile e per la gioia dei suoi figli. Wanda ha documentato tutta la festa e mostrato ai follower i dettagli degli addobbi: le tazze personalizzate, la tavola imbandita, la naked cake a tema equestre. Ma a riempirla d'orgoglio è stata soprattutto la gioia negli occhi di Francesca per questa festa strepitosa insieme ai fratelli.

