Ci aveva abituati a party sontuosi e ricchi di effetti speciali, ma quest'anno Wanda Nara ha dovuto fare un passo indietro difronte all'emergenza coronavirus. Questo non significa che abbia rinunciato alla festa. Con Mauro Icardi , i cinque figli e alcuni amici ha organizzato una grigliata nella sua villa parigina. Il marito e i bambini non hanno fatto mancare una sorpresa speciale: un muro di palloncini e pupazzi di peluche.

Party di compleanno casalingo per Wanda Nara, tra grigliate e palloncini Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Wanda Nara scappa in Argentina e si spoglia: tutta nuda sul cavallo

Il look non è certo quello delle grandi occasioni: Wanda ha scelto una tuta comoda e semplice per la festicciola casalinga. Ma per risplendere non le servono lustrini e paillettes, le basta quel sorriso luminoso per la gioia di condividere una giornata speciale insieme a chi ama. Attorno al tavolo con lei ci sono i cinque figli, il marito e le amiche più care. Mauro ha pensato al menu, e in giardino ha cotto la carne sulla griglia.

Leggi Anche Wanda Nara caliente col seno al vento davanti allo specchio

Un'atmosfera serena e rilassata ha dominato la giornata, ben lontana dai fasti a cui la Nara aveva abituato i suoi follower negli scorsi anni. Ma in casa Icardi non si può rinunciare a fare le cose in grande, e così anche stavolta non è mancato un tocco di follia. Per lei la sua famiglia ha fatto allestire una parete di palloncini rosa e oro, e poi fiori e tanti orsi giganti di peluche. Per la gioia della festeggiata, certo, ma anche i bambini hanno apprezzato...

Potrebbe interessarti anche: