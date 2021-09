Valentina Vignali in panico: ladri in casa a Roma e cane sparito

“Non potete toglierlo alla sua famiglia. Siamo disposti a dare qualsiasi cosa per riaverlo”. Valentina Vignali è a Milano per le sfilate della Fashion Week: il suo cane Muffin è sparito e in casa le sono entrati i ladri. Lancia un appello social per ritrovarlo, racconta di non dormire da due notti, di alternare ansia e attacchi di panico. “Tenetevi tutti i gioielli e le borse… ma ridatemi il cane”. Poi l’epilogo felice: “E’ stato ritrovato, una famiglia l’ha accudito e ora sta tornando a casa”.

Gli ultimi due giorni sono stati un frullatore di emozioni per Valentina Vignali. Si trova a Milano per partecipare alla Fashion Week ma il suo cuore è a Roma dove vive con Lorenzo e il loro cane Muffin. Il golden è sparito all’improvviso mentre si trovavano in un pub e immediatamente la cestista ha lanciato un appello social per ritrovarlo: “Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino (Roma). È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari”.

Mentre amici e fan cercavano l’animale nei boschi vicini al luogo dello smarrimento, lei era nel capoluogo meneghino disperata e in lacrime. Notti insonni e ansia, poi la telefonata di Lollo: sono entrati i ladri in casa. Lei si convince che ci sia un nesso tra i due eventi e si dispera ancora di più. “Tenetevi tutti i gioielli e le borse che vi pare basta che mi riportate il cane”.

Poi però grazie alle segnalazioni Muffin viene ritrovato. “Sta bene, è stato accudito da una famiglia della zona, ora sta tornando a casa. Muoio di felicità. Sono talmente felice che è passata tutta la paura, l’ansia, la stanchezza, la rabbia… - dice la Vignali visibilmente emozionata e con le lacrime di gioia - Io non so come ringraziarvi se non c'eravate tutti voi, tutti noi uniti non ce l'avremmo mai fatta".

