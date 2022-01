Cecilia Capriotti, brutta sorpresa al rientro dalle vacanze: furto in casa

Leggi Anche Cecilia Capriotti, una festa lunga due giorni per la figlia Maria Isabelle

In spiaggia la Capriotti ha fatto il pieno di relax, posando in costume in riva al mare per mandare i suoi saluti ai follower. In piscina si è lanciata in balli scatenati, carica di energia e con il fisico perfetto in mostra. Mentre lei era al caldo a godersi qualche giorno di spensieratezza, qualcuno è entrato indisturbato in casa sua e ha fatto man bassa dei suoi averi più preziosi.

Cecilia riprende il disastro lasciato dai topi d'appartamento, i cassetti ribaltati, i guardaroba aperti, le scatole dei suoi accessori di lusso svuotate. "Questa è la sorpresa che uno trova quando torna dalla vacanza", dice mostrando nei dettagli la situazione di casa sua. Dal salotto alla camera da letto, niente è sfuggito ladri che hanno approfittato di tutte le sue cose, lasciandole al ritorno l'amara sorpresa.

