Cecilia Capriotti, una festa lunga due giorni per la figlia Maria Isabelle

“Due giorni per festeggiare il tuo meraviglioso compleanno” scrive Cecilia Capriotti mostrando le immagini di un party in grande stile per la sua Maria Isabelle che ha spento 5 candeline. Dolcissima la dedica della showgirl per la bambina avuta dal marito Gianluca Mobilia: “Grazie per averci reso persone migliori e più felici del mondo”.